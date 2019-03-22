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Deprem bölgesinde evi yıkılan vatandaşların eşya nöbeti devam ediyor

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen ve yıkıma neden olan 5.

22 Mart 2019 Cuma 15:39
Deprem bölgesinde evi yıkılan vatandaşların eşya nöbeti devam ediyor

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen ve yıkıma neden olan 5.5 büyüklüğünde depremin ardından evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar çadırda kalmaya başlarken, vatandaşların evlerinden dışarı çıkardıkları eşyaların başında gözyaşları arasında tuttukları nöbet ise devam ediyor.


20 Mart Çarşamba günü meydana gelen 5.5 büyüklüğünden depremin ardından Acıpayam ilçesi sakinleri yaralarını sarmaya devam ediyor. Karahöyük, Oğuz ve Ucarı Mahallerinde 30 ev yıkılırken, 100’e yakın ev ise hasar gördü. Deprem sonrası bölgeye gelen Türk Kızılayı ile AFAD tarafından çadırlar kuruldu. Ayrıca Kızılay tarafından 3 öğün yemek dağıtımına da devam ediliyor.


Bölgede evi yıkılan ve çadırda kalan Emine Eşiöz, depremin çok kötü olduğunu ve depremden sonra çadırda kalmaya başladıklarını söyledi. Evde büyük çapta hasar olduğunu ve yıkım tehlikesi olduğu için eve giremediklerini kaydeden Eşiöz, "Çok zor, Allah hiçbir kulun başına vermesin. Canımızı zor kurtardık. Gece gündüz eşyalarının başındayız. Korkuyoruz, eşyaların başındayız. Eşyaların bir çoğu içeride ve çok zararımız var. Alabildiğimiz eşyaları aldık alamadıklarımız kaldı. Dışarıda da eşyaların başını bekliyoruz" diye konuştu.



Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı


Evi ile birlikte eşyaları büyük ölçüde zarar gören Emine Ercan isimli kadın ise yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Hasar gören evlerine çıktıklarında dahi sallandığını söyleyen Ercan, "Bu evde artık oturulmaz. Deprem anında tarladaydım orada bile çok sallandı. Eşyalarda çok zararlar var, evde de çok zarar var ve duvarlar çok kötü. Ev çıkarken bile sallanıyor" diye konuştu.


Ercan’ın evinde depremden dolayı vitrinlerin, televizyonun devrildiği ve evin duvarlarında ciddi anlamda yarıklar olduğu görüldü.


Öte yandan, bölgede artçı şoklar devam ederken zaman zaman hissedilir derecede sarsıntılar yaşanıyor. Vatandaşlar ise depremleri hissettiklerini, korktuklarını söylüyor.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:39
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