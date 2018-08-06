Endonezya'daki deprem anı kamerada: Namazı bırakmadı
Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 142'ya yükseldi. Deprem anı kameralara da yansıdı. Camide bulunanlar deprem olduğu esnada namaz kılıyorlardı.06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:15
Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda dün 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 142'ya yükseldi. Yetkililer hayatını kaybedenlerin çoğunun enkaz altında kalarak can verdiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi.
Dün sabah meydana gelen depremden bu yana, 130'dan fazla artçı meydana geldi. Depremden hemen sonra yayınlanan tsunami uyarısı bir kaç saat sonra kaldırıldı.
Endonezya Afet Zararlarını Azaltma Ajansı sözcüsü, Lombok'un Mataram şehrinde birçok binanın etkilendiğini, binaların çoğunun zayıf inşaat malzemeleriyle inşa edilmiş olduğunu söyledi.
YORUM YAZ