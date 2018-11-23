THY- Banjul
0553 313 94 23

Depodan lastik hırsızlığı güvenlik kamerasında

23 Kasım 2018 Cuma 16:01
Depodan lastik hırsızlığı güvenlik kamerasında

NİĞDE (AA) - Niğde'de depodan 12 kış lastiğinin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Efendibey Mahallesi'ndeki depodan kış lastiği çalınmasıyla ilgili iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekipler, kimliğini belirledikleri 3 şüpheliden S.E'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kamera kayıtlarında 3 kişinin depodan lastikleri çalıp araca yüklemesi yer alıyor.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 16:01
  1. güvenlik kamerası
  2. HIRSIZLIK
  3. Niğde

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
    1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    2. TCMB döviz kurları
    3. Tartıştığı eşini öldüren kişi tutuklandı
    4. Depodan lastik hırsızlığı güvenlik..
    5. Uyuşturucu ticaretine 20 yıl hapis
    6. ANALİZ - Yaptırımlar gölgesinde Kum..
    7. Türkiye Yüzme Federasyonu Mali Genel..
    8. "Fenerbahçe ile oynamak hoş bir şey"
    9. EKPSS tercihleri nereden ve ne zaman..
    10. 16 şüpheli Karlov suikastıyla bağlantılı
    11. Mete Memiş Kimdir nereli ve kaç yaşında?
    12. BM'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
    13. Suriye sınırının gerisinde "Özel..
    14. Kasımpaşa'da Evkur Yeni Malatyaspor..
    15. Karlov suikastini adım adım planlamışlar
    16. BDDK'dan kredi kartı kararı! Taksit..
    17. Hızlı Türkler piste çıkıyor
    18. Judo: Osaka Grand Slam
    19. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
    20. Bakan Selçuk'tan "#İyikiÖğretmenim"..
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019