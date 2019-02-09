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Depodaki ürünleri sattığı iddia edilen çalışan tutuklandı

Denizli'de jeotermal kuyu kazma işinde kullanılan, tanesi 6 bin dolar değerindeki 40 elmas matkap ucunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şirketin depo sorumlusu tutuklandı

09 Şubat 2019 Cumartesi 18:51
Depodaki ürünleri sattığı iddia edilen çalışan tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki bir jeotermal enerji şirketinin depo sorumlusu, sondaj için kullanılan 240 bin dolar değerindeki matkap uçlarını çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sarayköy'de faaliyet gösteren şirketin yetkilileri depoda yaptıkları kontrollerde, sondaj için kullanılan ve tanesi 6 bin dolar olan 40 elmas matkap ucunun kayıp olduğunu fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma, olayın şüphelisinin şirketin depo sorumlusu M.O. olduğunu tespit etti.

Çaldığı matkap uçlarının tanesini başka şirketlere 10 bin liradan sattığı belirlenen M.O, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 18:51
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