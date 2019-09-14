Alanya deplasmanı öncesi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku
Pazartesi akşamı Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, sakatlanarak kadro dışı kaldı.14 Eylül 2019 Cumartesi 13:34
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda lider Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi yaşanıyor.
Sarı-Lacivertlilerde Emre Belözoğlu sakatlığı nedeniyle Alanya'ya gitmeyecek.
Fanatik'te yer alan habere göre, tedavisine İstanbul'da devam edilecek Emre'nin Ankaragücü maçına yetişmesi bekleniyor.
39 yaşındaki tecrübeli futbolcu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maçta forma giymiş, 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
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