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Alanya deplasmanı öncesi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku

Pazartesi akşamı Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, sakatlanarak kadro dışı kaldı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:34
Alanya deplasmanı öncesi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda lider Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi yaşanıyor.

Sarı-Lacivertlilerde Emre Belözoğlu sakatlığı nedeniyle Alanya'ya gitmeyecek.

Fanatik'te yer alan habere göre, tedavisine İstanbul'da devam edilecek Emre'nin Ankaragücü maçına yetişmesi bekleniyor.

39 yaşındaki tecrübeli futbolcu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maçta forma giymiş, 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:34
  1. İstanbul
  2. Süper Lig
  3. Fenerbahçe
  4. Alanyaspor
  5. Emre Belözoğlu
  6. Ankaragücü

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