Alanya deplasmanı öncesi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku Pazartesi akşamı Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, sakatlanarak kadro dışı kaldı.

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda lider Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerde Emre Belözoğlu sakatlığı nedeniyle Alanya'ya gitmeyecek. Fanatik'te yer alan habere göre, tedavisine İstanbul'da devam edilecek Emre'nin Ankaragücü maçına yetişmesi bekleniyor. 39 yaşındaki tecrübeli futbolcu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maçta forma giymiş, 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

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