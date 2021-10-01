Deodorantları dikkatli kullanalım

Son yıllarda deodorantların içinde bulunabilen alüminyum ve paraben gibi maddelerin meme kanseri ve Alzheimer’a sebep olabileceği iddialarını değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Yardımcı, “Bu ilişkiyi kesinleştiren bilimsel bir veri henüz bulunmamasına rağmen meme kanseri ve Alzheimer gelişme riski yüksek kişilerin alüminyum içermeyen deodorantları tercih etmeleri önerilir. Vücutta depolanarak hormonal sorunlara yol açtığı bildirilen paraben deodorantlarda düşük konsantrasyonlarda bulunsa da mümkün olduğunca parabensiz ürünlerin tercih edilmesi önerilir” dedi.



Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Yardımcı, dünyada milyonlarca insan tarafından tercih edilen deodorantlara ilişkin açıklamada bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Yardımcı, “Deodorantlar terleme sonucu deri yüzeyinde bulunan bakteriler tarafından üretilen kötü ve rahatsız edici kokuyu, özellikle de koltuk altı kokusunu, azaltmak için tasarlanmış kozmetik ürünlerdir. Bu ürünlerin öncelikle hedefi koku üretimidir. Bu nedenle farklı mekanizmalarla etkili olan çeşitli deodorantlar bulunur. Etkileri 24-72 saat arasında değişebilen deodorantların genellikle günde bir kere kullanması yeterlidir. Bazı kişiler terlemeyi azaltmak veya engellemek için deodorant kullansa da bu amaçla kullanılması gereken ürünler antiperspiranlar olmalıdır. Terlemeyi azaltmak için antiperspiranlar, koku oluşumunu engellemek için ise deodorantlar tercih edilir. Bu durumun ergenlikten sonra başlaması nedeniyle deodorant kullanım yaşı çoğunlukla ergenlikten sonradır. Temel içerik olarak antibakteriyel ajanlar ve güzel koku içeren deodorantlarda bulunan alkol bazlı maddeler bakterilerin sayısının azalmasını sağlar. Ancak ürün içeriğinde bulunan bu kimyasal maddelere bağlı olarak bazen yanma, batma, kızarıklık, kaşıntı, kabarıklık ve sulanma gibi belirtiler oluşabilir. Bu belirtilerin aşırı derecede olduğu durumlarda başta egzama olmak üzere bazı dermatolojik hastalıklar ortaya çıkabilir. Uzun süreli deodorant kullanan bazı kişilerde koltuk altı koyulaşması ile karşılaşılabilir. Alerjik bünyeli kişilerde deodorant kullanımı sonrası alerji gelişebileceği unutulmamalıdır. Şüpheli durumlarda alerji testi yapılmalı ve alerjiye sebep olan içerik tespit edilmelidir” dedi.