Denzel Washington'un malikanesinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği görülürken, 65 yaşındaki Denzel Washington’un evde olup olmadığı öğrenilmezken, yangın sırasında evdeki herkes güvenli bir şekilde tahliye edildi. Peki Denzel Washington kimdir, nerelidir?

Denzel Washington kimdir?

Denzel Washington 28 Aralık 1954'te rahip bir babanın ve güzellik uzmanı bir annenin ortanca çocugu olarak New York'ta doğdu. Liseyi bitirdikten sonra Fordham Üniversitesi'nin Gazetecilik Bölümü'ne devam etti. İlk aktörlük deneyimlerini okul sıralarında rol aldığı öğrenci dramlarında edindi. Mezun olduktan sonra San Francisco'ya taşındı. Amerikan Tiyatro Konservatuari'na kaydını yaptırdı. Fakat bir yil sonra aktör olarak is aramak amaciyla konservatuar öğrenimini yarıda bıraktı. Oyunculuk yeteneği vardı. Ama o yeteneğine cinsel çekiciliğini de katarak televizyon dizilerinde küçük roller kapmayı başardı.

Denzel Washington, NBC'nin ünlü TV dizisi " St. EIsewhere " de Dr.altı yıl boyunca canlandırdı. İlk sinema deneyimi 1981 yılında başlayan aktör, George Segal'ın " Carbon Copy " si ile adını gerçek anlamda duyurdu. 1989 yılında " Glory " de canlandırdığı kaçak köle Tripp ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanan Washington, önünde açılan yeni sayfalarla bugünlere geldi. 90'larda Julia Roberts'ın da yer aldığı "Pelican Brief" ( Pelikan Dosyası ), Tom Hanks'e Oscar kazandıran " Philadelphia ", " Crimson Tide ", " Peacher's Wife " ve " Courage Under Fire " gibi önemli filmlerde rol aldı.Bütün bunlara ek olarak yönetmenlikte de şansını deneyen ünlü oyuncu 1999'da "Finding Fizh" i çekti.

Washington 2000 yılında çekilen " Remember the Titans " (Unutulmaz Titanlar) filminde takım koçu Herman Boone rolüyle kamera karşısına geçti. Aktörün bu filmden bir yıl sonra rol aldığı " Training Day " ona bir kez daha Oscar ödülü getirdi. Gizli Polis soruşturmasının ahlaki yönden çelişkili dünyasında kurgulanmış olan aksiyon filminde Alonzo Harris rolüyle kamera karşısına geçen Washington, bu rolle 2002 yılının " En İyi Erkek Oyuncusu " ünvanına sahip oldu.