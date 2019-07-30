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DentAydın"Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" almaya hak kazandı

İAÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DentAydın) Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alan ilk vakıf üniversitesi diş hastanesi oldu.

30 Temmuz 2019 Salı 11:12
DentAydın"Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" almaya hak kazandı

İAÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DentAydın) Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alan ilk vakıf üniversitesi diş hastanesi oldu.


İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine bağlı İAÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DentAydın) Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesinden 100 üzerinden aldığı 97,63 puanı ile yüksek bir başarı elde ederek Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alan ‘ilk vakıf üniversitesi diş hastanesi’ oldu. Bahçelievler, Büyükçekmece ve Florya’daki yerleşkelerinde ağız ve diş sağlığı hizmetini üniversite güvencesi ile sunan Dentaydın, diş sağlığı alanında sağlık turizmini ilk başlatan ve sağlık hizmetleriyle öncü bir kuruluştur.


Dünyanın en çok turist çeken ülkelerinden biri olan Türkiye, sağlık turizminde de üniversitelerin ve sağlık kuruluşlarının katkılarıyla üst sıralara çıkmayı planlıyor. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tosun Tosun alınan bu belgenin sağlık turizmi açısından son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, "Sürekli gelişen ve değişen sağlık hizmetlerinin takipçisi olan DentAydın, ağız ve diş sağlığı alanında dünya standartlarında hizmet vermekte. Sağlık Turizm Yetki Belgesi ile bu bir anlamda da tescillenmiş oldu. Hedefimiz hizmet kalitemizi daha da ileri taşıyarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek, diş hekimliği alanında geliştirdiğimiz yeni tedavi metotları ile Avrupa başta olmak üzere Dünyanın her bölgesinde sağlık turizmini yaygınlaştırarak ülke ekonomisine ciddi katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.



Uluslararası standartlarda tedavi seçenekleri


ABD merkezli kâr gütmeyen bir sağlık derecelendirme kuruluşu olan Joint Commission International (JCI) kalite sertifikalı Dentaydın Diş Hastanesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Endodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Ortodonti, Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi dallarında ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunuyor. Toplumun her kesimine SGK anlaşmalı olarak ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan Dentaydın, ayrıca Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenim gören diş hekimliği öğrencilerinden hizmet alan hastalarından tedavi ücreti talep etmemektedir.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:12
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