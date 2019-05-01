0553 313 94 23

Denizli’yi TTB’de temsil edecek meclis üyeleri seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi’nde Denizli’yi temsil edecek olan meclis üyelerinin seçimi Denizli Büyükşehir Belediyesinin koordine ettiği toplantıyla yapıldı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 16:37
Denizli’yi TTB’de temsil edecek meclis üyeleri seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi’nde Denizli’yi temsil edecek olan meclis üyelerinin seçimi Denizli Büyükşehir Belediyesinin koordine ettiği toplantıyla yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte 8 ilçe belediye başkanı ve 2 belediye meclis üyesi TBB Meclisi’nde Denizli’yi temsil edecek.


TBB Meclisi’ne üye seçimi yapıldı. Başkan Zolan başkanlığında ilçe belediye başkanları ile meclis üyelerinin katılımıyla yapılan seçim Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin koordine ettiği ve yoğun katılımla gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Zolan, 31 Mart seçimlerinin Denizli ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Başkan Osman Zolan, “Şükürler olsun 31 Mart seçimlerinde demokrasi bayramı yaşadık, milletimizin iradesi sandığa yansıdı. Başkanlarımız ve meclis üyelerimiz seçildi. Bize düşen; bizi bu göreve getiren Denizlili vatandaşlarımıza kardeşlerimize en iyi şekilde hizmet etmektir. Onlara hizmetkar olmaktır. Meclis üyelerimiz ve tüm ilçe belediye başkanlarımızla birlikte Denizlimizde yaşayan herkesi mutlu etmek, onların taleplerini karşılamak ve sıkıntılarını gidermek için hep beraber gece gündüz çalışacağız. Allah’ım 5 yıl boyunca güzel işler yapmayı nasip etsin” dedi.


Başkan Zolan’ın konuşmasını ardından seçimlere geçildi. Başkan Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın doğal üye olduğu TBB Meclisi’ne Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık,Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti Kale Meclis Üyesi Sadık Serter ve AK Parti Pamukkale Meclis Üyesi Hüseyin Kaya seçildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 16:37
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Venezuela'ya askeri operasyon mümkün"
    1. "Venezuela'ya askeri operasyon mümkün"
    2. Fenerbahçe'den Edin Visca bombası!..
    3. Takla atan otomobilde hayatını kaybetti
    4. Ağrı’da “Koşabiliyorken Koş” projesi..
    5. "Avusturya’da terör örgütü PKK’nın..
    6. 11. Kocaeli Kitap Fuarı, çocuk..
    7. Bu laleyi koparmanın bedeli çok ağır
    8. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Rapor..
    9. Başkan Söğüt, TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda
    10. Muhtarlar, Başkan Aydın’ı ziyaret etti
    11. New York borsası yükselişle açıldı
    12. Başkan Günel, ilk seferini yapan..
    13. Başkan Hürriyet’ten Ankara temasları
    14. Sinop’ta topraksız çilek üretimi..
    15. Aydın’da enginar işçileri 1 Mayıs’ı..
    16. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
    17. Başkentte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma..
    18. İstifa eden AK Partili Ayhan Yılmaz'ın..
    19. İstanbul'da tramvay kazası! Sürücü..
    20. Melih Gökçek'den zehir zemberek..
    21. 25 yıllık polis memuru judoda Türkiye..
    22. Barcelona- Liverpool yarı final maçı..
    23. Mehmetçik'e ses çıkarmayan milli lazer..
    24. Vali Atik, operasyon bölgesine giderek..
    25. Adıyaman Belediyesi haşereyle..
    26. Afgan iş adamı Cumhurbaşkanı..
    27. Çorlu’da 1 Mayıs kutlaması
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD heyetini..
    29. Emniyetten sağlık protokolü
    30. Ula’da 6’ncı yivsiz av tüfekleri atış..
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...