Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Denizli'ye son 17 yılda toplam 22,7 milyar lira yatırım yapıldığını söyledi.

Çeşitli programlara katılmak için kente gelen Bakan Selçuk, Denizli Valiliğini ziyaret etti.

Vali Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök ile diğer ilgililer tarafından karşılanan Selçuk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sanayisiyle, ticaretiyle ve turizmiyle öncü şehirlerden Denizli'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Selçuk, Bakanlığın ilk günden itibaren 30 personel ve 8 araçla sahada olduğunu aktardı.

Depremden etkilenen vatandaşlara tüm imkanların seferber edildiğini anlatan Selçuk, "Denizli mermer, taş ticaretinin yanı sıra turizmde de ön sıralarda yer almakta. Denizli'ye son 17 yılda toplam 22,7 milyar lira yatırım yapıldı. Bakanlığımız alanında yapılan yatırım miktarı 3 milyar lirayı geçti. Sosyal yardımlar alanında 2018 yılında yaklaşık 27 bin aile yararlandı. 17 yılda sosyal yardım alanında 1,4 milyar lira kaynak aktardık." diye konuştu.

Selçuk, İŞKUR aracılığıyla 17 yılda 105 bin vatandaşın işe yerleşmesini sağladıklarını ve istihdam teşviklerinden yararlanan 83 bin iş yerine 1,3 milyar lira destek verdiklerini aktardı.

İlgili birimlerle, kentin aile, çalışma ve sosyal hizmetler alanında daha ileri seviyeye nasıl taşınacağı hususunda görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Selçuk, kaynakların kullanımını yerinde izleyeceklerini kaydetti.

Çocuk bahçesi projesi kapsamında fidan dikme kampanyasını başlattıklarını bildiren Selçuk, "Çocuklara çevre bilinci kazandırmak için her çocuk için bir fidan dikmeye başladık. Bu projemizle birlikte istiyoruz ki çocuklarımız çevreye daha duyarlı olsun hem de kendilerine ait ağaç sevgisini aşılayalım. Tüm Türkiye'ye ve çocuklarımızın bu çocuk bahçesi seferberliğimize katılmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Selçuk, Valilik ziyareti sırasında Acıpayam ilçesinde bugün meydana gelen 4,1 depremi hissettiklerini sözlerine ekledi.

Bakan Selçuk, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamında ziyaret etti.