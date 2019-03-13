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Denizli’ye 8 şeritli yeni çevre yolu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin tamamladığı 8 şeritli 50 metre genişliğindeki yeni çevre yolu gerçekleştirilen törenle açıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:46
Denizli’ye 8 şeritli yeni çevre yolu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin tamamladığı 8 şeritli 50 metre genişliğindeki yeni çevre yolu gerçekleştirilen törenle açıldı. Parklanma alanları, bisiklet yolu, geniş kaldırımlar bulunan ve şehir içi trafiğindeki yoğunluğu büyük ölçüde azaltması beklenen yoldan ilk olarak Başkan Zolan’ın kullandığı araç geçti.

 

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin, Merkezefendi ilçesinde bulunan Ali Marım Bulvarı’nı Hal Köprülü Kavşağı’na bağlayan yeni çevre yolu gerçekleştirilen törenle hizmete girdi. Yol ile birçok mahalle, İzmir Bulvarı, Bozburun yolu ve buradan Ankara yoluna güvenli bir şekilde ulaşacak.Sürücüleri şehir merkezine girmekten kurtaracak yeni çevre yolunun, trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azalması bekleniyor. 50 metre genişliğindeki yol, 4 gidiş, 4 geliş, 2 parklanma alanı, bisiklet yolu ve otobüs ceplerinden oluşuyor. Her iki yönde de kaldırımın yer aldığı çevre yolunda ayrıca 3 adet de akıllı kavşak bulunuyor.



“Kentteki araç sayısı 15 yılda 3 kat arttı”

 

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2004 yılından beri kentteki araç sayısının 3 kattan fazla arttığını ve ulaşımda birçok yatırım yaptıklarını belirterek, "Bugüne kadar 16 tane köprülü kavşak yapmışız ve bir çok kavşak düzenlemeleri ile trafikte rahatlama sağlamışız. Bugün açılışını yapacağımız gibi yeni yollar yapıyoruz. Türkiye’de ilk olan yerli ve milli olması ile gurur duyduğumuz Trafik Yönetim Sistemini kullanıyoruz. Türkiye’de bununla ilgili de ödülümüzü aldık. Ancak mesele ödül almak değil mesele milletimizin ihtiyacını gidermek, sıkıntısını gidermek" dedi.



“Şehir merkezine girme zorunluluğu kalmadı”

 

Yeni Çevre Yolu ile çok sayıda aracın şehir merkezine girmekten kurtulacağına, bundan dolayı vatandaşların konforlu ve zaman kaybı olmadan seyahat edeceğine işaret eden Başkan Zolan, "Bu yolumuzun açılacağını ön görerek Hal Kavşağımızı da yaptık. Bu yol Hal Kavşağı’na bağlanarak, Ankara - İzmir Bulvarlarına ve Bozburun Kavşağımıza kadar ulaşıyor" diye konuştu. .



"Bu yol yarış pisti değil"

 

Yolun tamamında alt yapının da yapıldığına dikkati çeken Başkan Osman Zolan, "Burada her yönüyle düşünülmüş dört dörtlük bir proje var. İnşallah şehrimize hayırlı uğurlu olur. Allahım kaza ve bela vermesin. Sürücülerimize araçlarını dikkatle kullanmalarını tembih ediyoruz. Bu yolumuz konforlu, geniş ama burası bir yarış pisti değil. Bu hususlara dikkat ederek vatandaşlarımız güle güle kullansınlar. Şehrimizin üzerinden geçecek trafik inşallah buraya gelecek" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:46
  1. İzmir
  2. Denizli
  3. Ankara
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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