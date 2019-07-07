Denizlispor'un yeni transferi Rodallega, kampa katıldı



DENİZLİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a transfer olan Kolombiyalı golcü futbolcu Hugo Rodallega, Afyonkarahisar kampında takımla çalışmalara başladı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yukatel Denizlispor'un yeni transferi Hugo Rodallega, bugün Denizli'den kulübün kamp yaptığı Afyonkarahisar'a gitti. Burada yeşil-siyahlı forma ile buluşan 33 yaşındaki golcü futbolcu, takımla çalışmalara dahil oldu.



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