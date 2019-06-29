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Denizlispor’un vefat eden efsane başkanı yarın toprağa verilecek

Yukatel Denizlispor’un, tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden eski Kulüp Başkanlarından Ali İpek yarın toprağa verilecek.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:33
Denizlispor’un vefat eden efsane başkanı yarın toprağa verilecek

Yukatel Denizlispor’un, tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden eski Kulüp Başkanlarından Ali İpek yarın toprağa verilecek.


Denizlispor’un efsane başkanlarından İpek dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gören İpek hastalığına yenik düşerek hayata veda etti. İpek’in ölümü, kentte büyük üzüntüye neden oldu.


İpek’in hayatını kaybetmesinin ardından Denizlispor sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından Ali İpek’in vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Denizlispor’umuza büyük emekleri geçen Ali İpek’i rahmetle anıyor, camiamıza başsağlığı, ailesi ve sevenlerine sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Denizli doğumlu olan İpek, ilk-orta-lise tahsilini Denizli’de tamamladıktan sonra, Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 1980 yılında oluklu mukavva ve kutu sektörüne adım atan İpek, genç yaşlarından itibaren spora olan düşkünlüğü nedeniyle önce futbolcu sonra da idareci ve başkanlık kademelerinde çeşitli görevler aldı. 1988-1990 yılları arasında Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı olarak, Denizli’de amatör sporlara hizmet verdi. Denizlispor’da birçok kez yöneticilik görevi alan İpek, 1990-92 yıllarında başkanlık yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu’nda da A Milli Takımın Dünya 3"üncüsü olduğu dönemi de kapsayan, 1997- 2004 tarihleri arasında yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Ali İpek, yine aynı dönemde Türk ve Denizli futbolunun gelişmesi adına önemli katkılar sağladı. 2005-2010 yılları arasında yeniden Denizlispor için kolları sıvayarak, Denizlispor’un başarısı için başkanlık koltuğuna oturan İpek, yine Denizlispor’un markalaşması ve tesisleşerek kurumsal bir yapıya kavuşması adına ciddi katkılarda bulundu.


İpek’in cenaze töreninin yarın ikindi namazını müteakip yapılacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:33
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