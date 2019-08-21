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"Denizlispor'un ligde çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum"

Yukatel Denizlisporlu futbolcu Olcay Şahan: "Denizlispor ligde kalmayı değil, üst sıraları hedefleyen bir takım haline geldi" - Recep Niyaz: "Lige 3 puanla ve iyi başladık. Umarım iyi götürür ve iyi de bitiririz"

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:19
"Denizlispor'un ligde çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum"

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor'un yeni transferlerinden Olcay Şahan, yeşil-siyahlı ekibin ligde kalmayı değil, üst sıraları hedefleyen bir takım haline geldiğini bildirdi.

Olcay Şahan, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Yukatel Denizlispor'a geldiği için mutlu olduğunu ve lige iyi bir başlangıç yaptıklarını kaydetti.

Olcay Şahan iyi bir takım olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Denizlispor'un ligde çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Oynamadığım süreçte bireysel olarak çok çalıştım. Benim felsefemde yatmak yoktur. Takıma katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Antalyaspor maçıyla ben de lige başlayacağım. Birçok takım beni transfer etmek istedi ama ben benim felsefeme uyan kulübü tercih ederek Denizlispor'a geldim. Kendimi burada yeniden göstermek istiyorum. Trabzonspor'da son dönemde kaçırdığım maçları burada oynayarak telafi etmek istiyorum."

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in ilk 5 hedefi doğrultusunda iyi transferler yaptığını kaydeden Olcay Şahan, "Denizlispor ligde kalmayı değil, üst sıraları hedefleyen bir takım haline geldi. Biz de belirlenen hedefler doğrultusunda elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.


- Recep Niyaz: "Umarım iyi götürür ve iyi bitiririz"


Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu ilk golüne imza atan Recep Niyaz da gol attığı için çok mutlu olduğunu aktararak, "Ama önemli olan 3 puan almaktı. Lige 3 puanla ve iyi başladık. Umarım iyi götürür ve iyi de bitiririz." dedi.

Modou Barrow ise Galatasaray karşısında adalesinde yaşadığı sertleşme sonucu oyundan çıktığını ancak şu anda iyi durumda olduğunu söyledi. Taraftarlarının desteğiyle sezona iyi başladıklarını kaydeden Barrow, "Bu yüzden iyi sonuç aldığımızı düşünüyorum. Sahamızdaki karşılaşmalarda taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:19
  1. antrenman
  2. idman
  3. Yukatel Denizlispor

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