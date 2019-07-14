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Denizlispor'un hazırlık maçları programı belli oldu

Afyonkarahisar'da hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip ilk hazırlık maçını Altay ile yapacak

14 Temmuz 2019 Pazar 15:14
Denizlispor'un hazırlık maçları programı belli oldu

DENİZLİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'e yükselen Yukatel Denizlispor'da hazırlık maçı programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı ekibin Afyonkarahisar'da kamp çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Yukatel Denizlispor'un Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynayacağı hazırlıklık maçlarının programının belli olduğu belirtildi.

İlk hazırlık maçında 18 Temmuz Perşembe günü Altay'la karşılaşacak yeşil-siyahlı ekibin 26 Temmuz'da Eskişehirspor, 29 Temmuz'da Ümraniyespor ve 1 Ağustos'ta Göztepe ile karşılaşacağı bildirildi.

Öte yandan bakıma alınan Denizli Atatürk Stadı'nda çim serilme işlemine başlanıldığı belirtildi.

Kulüp başkanı Ali Çetin ise sosyal medya hesabından "Bir gün herkes Denizlisporlu olacak, 1 günde 5 transfer, hedef ilk 5" paylaşımında bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 15:14
  1. Denizlispor
  2. Hazırlık maçı
  3. SÜPER LİG

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