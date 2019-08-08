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Denizlispor'un golcüsü Hugo Rodallega: Galatasaray'ı yeneceğiz

Denizlispor'un golcü oyuncusu Rodallega oynanacak olan Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:53
Denizlispor'un golcüsü Hugo Rodallega: Galatasaray'ı yeneceğiz

Denizlispor’un Trabzonspor’dan kadrosuna dahil ettiği golcü Hugo Rodallega, Galatasaray maçı için iddialı konuştu. Takım olarak iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini kaydeden Kolombiyalı golcü, "İlk haftadaki Galatasaray maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Burada elimden gelen bütün katkıyı yapacağım. Denizlispor’u hak ettiği yerlere taşıyacağız. Galatasaray ile önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Sezona kazanarak başlayacağız. Kendi seviyemizi göstermeliyiz" dedi.

Gollerine yeni takımında devam etmek istediğini vurgulayan Rodallega, Buraya gelirken bütün amacım ve isteğim gollerime burada devam edebilmekti. Kulüp beni bu yüzden buraya transfer etti. Yapabildiklerimi biliyorlar. Ben de elimden geleni takımım için yapmak istiyorum. Her gün çalışıyoruz. Kendimi hazır tutuyorum. Takım arkadaşlarım da aynı şekilde çok iyi çalışıyor. Lig başladığında ilk baştan itibaren istediğimizi elde edebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:53
  1. Trabzon
  2. Hugo Rodallega
  3. Denizlispor
  4. Galatasaray
  5. Süper Lig

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