0553 313 94 23

Denizlispor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

02 Temmuz 2019 Salı 13:09
Denizlispor'da yeni sezon hazırlıkları başladı


DENİZLİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlılar, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde yeni sezon öncesi top başı yaptı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamada yapan Yücel İldiz, yeni sezonun Denizli'ye ve spor camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Süper Lig'de ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurgulayan İldiz, "Futbolcularla konuştum. Onlara ligde iyi şeyler yapmak istediğimi söyledim." ifadelerini kullandı.

Koşu ve ısınma çalışmalarının ardından futbolcular idmanı tamamladı.

Öte yandan, futbolcular ve teknik heyet özel bir hastanede sağlık kontrollerinden geçirildi.

Yeşil-siyahlı ekip, 5 Temmuz Cuma günü Afyonkarahisar'da kampa girecek.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:09
  1. antrenman
  2. Denizlispor
  3. idman
  4. top başı
  5. yeni sezon
  6. Yukatel Denizlispor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gizem hemşirenin ölümü davasında sanıklara 80 bin lira kefaletle tahliye
    1. Gizem hemşirenin ölümü davasında..
    2. Üzerinde sadece şort ve spor ayakkabı..
    3. Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den..
    4. Yargıtay eski Üyesine FETÖ'den hapis..
    5. Akıncı Üssü davası
    6. Dağcılardan Hakkari’ye yoğun ilgi
    7. Başkan Erdoğan'a Çin'de resmi karşılama
    8. Bayram ediyor
    9. Çivril İlçe Emniyet Müdürü kalp krizi..
    10. İtalya'dan Almanya ve Fransa'ya "AB..
    11. Paletli yüzmede tarihi başarı
    12. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    13. Rizespor cephesinden Vedat Muriç..
    14. Adliyenin kapısını kırıp kaçmak..
    15. Rusya yeni hava savunma füzesini denedi
    16. İstanbul’un kaybettiği seçim imtihanı
    17. e- Devlet askerlik sorgulama ile..
    18. Trabzonspor'un transfer listesinde yer..
    19. Tuzla’da sert köpük imalatı yapılan..
    20. Anız yangını korkuttu
    21. Anayasa Mahkemesi zulme sessiz kalmadı
    22. Amed Sportif Faaliyetler’de ilk hedef..
    23. Vali Çakacak’tan tayini çıkan adli..
    24. Tüy dökücü bitkisel kür tüy dökmeye..
    25. Borsa ilk yarıda yükseldi
    26. GÜNCELLEME - Manisa'da otomobil park..
    27. Traktörünü yıkarken elektrik akımına..
    28. "Bodrum Sinema Günleri Haftası" başladı
    29. 35 milyon yıllık fosiller incelemeye..
    30. Sudan’da göstericilere 14 Temmuz’da..
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız