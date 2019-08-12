Denizlispor'da Galatasaray mesaisi sürüyor



DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Cuma günü Galatasaray'ı konuk edeceği sezon açılış maçının hazırlıklarına devam etti. Yeşil-siyahlı ekip, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi. İdmanda futbolcuların, ısınma bölümünün ardından dayanıklılık, pas ve top kapma çalışmaları yaptıkları aktarıldı. Yukatel Denizlispor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.



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