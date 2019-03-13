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Denizlispor’a destekte engel tanımadılar

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, yönetim kurulu üyeleri ve meclis bünyesinde bulunan milli sporcular Denizlispor’a moral ziyaretinde bulundu.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:32
Denizlispor’a destekte engel tanımadılar

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, yönetim kurulu üyeleri ve meclis bünyesinde bulunan milli sporcular Denizlispor’a moral ziyaretinde bulundu.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz ve yeşil siyahlı futbolcuları ziyaret etti. Ziyarete, Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, yönetim kurulu üyeleri ve Engelliler Meclisi bünyesinde bulunan milli sporcular katıldı. Güngör, son zamanlarda büyük başarılara imza atan Denizlispor’a moral ve destek vermek için ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, "O sene bu sene, diyoruz. Spor engel tanımaz. En büyük engel sevgisizliktir diyerek, sizi ne kadar sevdiğimizi söylemek ve elde ettiğiniz başarıların bizi çok mutlu ettiğini ifade etmek için geldik. Teşekkür ediyor, bundan sonraki maçlarda şehrimizin takımı Denizlispor’a başarılar diliyorum” dedi.


İldiz ise, ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Bizler de her zaman sizlerin yanında ve destekçileriniziz” diye konuştu.


Sevil Güngör, takım kaptanı Mehmet Akyüz veİldiz’e çiçek takdim etti, futbolculara ise baklava ikramında bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:32
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