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Denizlispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı

Süper Lig’in ilk haftasında Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:25
Denizlispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı

Süper Lig’in ilk haftasında Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı. Mücadelede en düşük bilet fiyatı kale arkası 100 TL olarak belirlendi.


2019-2020 Süper Lig’in en heyecanlı karşılaşmalarından biri ilk hafta Denizli’de oynanacak. Geçen sezon 1. Lig’i şampiyon olarak bitiren Yukatel Denizlispor ile aynı sezon Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray karşılaşacak. Denizli’de oynanacak maç için kombine satışlarında artış yaşanırken maç bileti fiyatları da açıklandı.


Kulüp yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Denizlispor - Galatasaray maç bileti fiyatları; kale arkası 100 TL, maraton 200 TL, A Alt+A Üst+E Üst 300 TL, D Üst ve B Üst 400 TL olarak belirlendi. Kombinelerde ise loca önünün 2 bin TL, VIP’in 4 bin TL olduğu açıkladı.


Ayrıca Galatasaray maçında loca önleri 400 TL, VIP 750 TL, E Alt tribünü ise 300 TL’den satılacağı kaydedildi. Biletler 1 Ağustos tarihinde satışa başlanacak.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:25
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