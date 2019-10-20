Denizlispor Fenerbahçe maçı canlı takip
Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İşte, Denizlispor Fenerbahçe maçının canlı takibi...20 Ekim 2019 Pazar 19:01
Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İşte, Denizlispor Fenerbahçe maçının canlı takibi...
Liglere verilen milli maç arası sona erdi. Ligin 8. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İşte, Denizlispor Fenerbahçe maçının detayları...
CANLI MAÇ SONUCU: 0-0
Denizlispor: A. Stachowiak, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Z. Bergdich, C. Săpunaru, R. Murawski, H. Sacko, I. Aissati, M. Barrow, I. Sackey, O. Estupiñán
Fenerbahçe: Altay Bayındır, H. Ali Kaldırım, M. Isla, Serdar Aziz, M. Jørgensen, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi
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