Denizlispor Fenerbahçe maçı canlı takip Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İşte, Denizlispor Fenerbahçe maçının canlı takibi...

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İşte, Denizlispor Fenerbahçe maçının canlı takibi... Liglere verilen milli maç arası sona erdi. Ligin 8. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İşte, Denizlispor Fenerbahçe maçının detayları... CANLI MAÇ SONUCU: 0-0 Denizlispor: A. Stachowiak, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Z. Bergdich, C. Săpunaru, R. Murawski, H. Sacko, I. Aissati, M. Barrow, I. Sackey, O. Estupiñán Fenerbahçe: Altay Bayındır, H. Ali Kaldırım, M. Isla, Serdar Aziz, M. Jørgensen, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi

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