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Denizlispor, Claro’nun transferinden vazgeçti

Bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Yukatel Denizlispor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’nde oynayan Brezilyalı oyuncu Luccas Claro’nun transferinden vazgeçtiğini duyurdu.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:47
Denizlispor, Claro’nun transferinden vazgeçti

Bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Yukatel Denizlispor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’nde oynayan Brezilyalı oyuncu Luccas Claro’nun transferinden vazgeçtiğini duyurdu.


Denizlispor’da transfer için geçtiğimiz hafta Denizli’ye gelerek kulüp yöneticileri ile bir araya gelen ve sağlık kontrolünden geçen Claro’nun transfer görüşmelerinin olumsuz olarak sonuçlandığı belirtildi. Transfer görüşmeleri ile ilgili Denizlispor yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"2019-2020 Süper Ligi’nde mücadele edecek olan kulübümüz A Takımı için yürütülen transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’nde forma giyen Luccas Claro ile görüşülmüştür. Futbolcu Denizli’ye davet edilmiştir ancak transfer komitemiz ile futbolcu ve menajerleri arasında yapılan son görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştır."

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:47
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