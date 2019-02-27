Denizli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

Denizli’de hava sıcaklığının aniden düşmesi nedeniyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Denizli-Antalya karayolunda yağan kar trafiği olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü kentte yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin önemli ulaşım noktalarından biri olan Denizli-Antalya karayolu da kar yağışından nasibini alırken, Cankurtaran mevkiinde trafikte olumsuzluklar yaşandı. Yağışın ardından karayolları ve Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yolda kar tutmaması için çalışma yaptı. Trafik polisleri de bölgede devriye gezerek yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeye çalıştı. Kar yağışı ile birlikte yolda sis de etkili olunca görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sürücülerin sis olan bölgede hayli dikkatli oldukları ve araçlarının hızını düşürmeleri dikkatlerden kaçmadı. Yağışın gün boyunca yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor.