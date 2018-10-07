0553 313 94 23

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Bozkurt ilçesinde otomobilin şarampole  devrilmesi sonucu aynı aileden 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

07 Ekim 2018 Pazar 22:34
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Musa Günenç'in kullandığı 20 UH 711 plakalı  otomobil, Denizli-Afyon karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini  kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Araçta sıkışan sürücü Musa, eşi Hafize ile çocukları İsmet (9), Berat  (4) ve Berke (4) Günenç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları  yerden çıkarıldı.

İkiz kardeşlerden Berat olay yerinde, ağabeyi İsmet ise kaldırıldığı  hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü Musa, eşi  Hafize ve çocukları Berke'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 22:34
  1. Denizli
  2. Afyon
  3. Kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana Demirspor'a Osmanlı darbesi! 1-0
    1. Adana Demirspor'a Osmanlı darbesi! 1-0
    2. Elia'dan ofsayt çıkışı: Golümü çaldılar!
    3. Bursa'da at arabasıyla hırsızlık yapan..
    4. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde otomobil..
    5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat..
    6. Galatasaray'ın rakibi Porto'ya ağır..
    7. Kanada’da - 45 hazırlığı
    8. Interpol Başkanı Mıng Hongvey..
    9. Gaziantep'te yüzme havuzunda korku..
    10. Kadıköy'de taraftarlardan şaşırtan tepki
    11. Kafa kafaya çarpıştılar! 3'ü ağır 7..
    12. Rusya'dan Suudi Arabistan'a yanıt!
    13. Güney Kore'deki tayfunda 2 kişi..
    14. Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
    15. Katil Esed'den küstah açıklama!
    16. Denizli'den çok acı haber! Otomobil..
    17. İsrail uçakları Filistinli..
    18. Interpol Başkanı Hongwei istifa etti!
    19. Cocu'dan şampiyonluk ve istifa..
    20. Tekirdağ'da otomobilin çarptığı çocuk..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Af sosyolojik dengeleri bozar
    Af sosyolojik dengeleri bozar
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?