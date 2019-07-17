Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yola devrilen ağaç trafiği 20 dakika durdurdu Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yağış ve şiddetli esen rüzgar nedeniyle kara yoluna ağaç devrildi.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yağış ve şiddetli esen rüzgar nedeniyle kara yoluna ağaç devrildi. Yol yaklaşık 20 dakika sonra bölgeye gelen iş makinesinin, ağacı yoldan kaldırması ile trafiğe açıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi’nde meydana geldi. Kelekçi-Gölcük Mahalleleri arasına bir birine bağlayan kara yoluna yağış ve şiddetli esen rüzgar nedeniyle ağaç devrildi. Devrilen ağaç yolu iki taraflı olarak ulaşıma kapattı. Yolu kullanan sürücüler ise ağaçtan dolayı yoldan geçemeyince durumu belediyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler devrilen ağacı yaklaşık 20 dakika sonra iş makinesi ile yoldan kaldırarak ulaşıma açtı. Ağacın yol kenarına kaldırılmasının ardından yolda trafik normal seyrine döndü.

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