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Denizli'nin 3 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz

AK Parti, Babadağ ve Honaz'da, İYİ Parti ise Baklan'da oyların yeniden sayılması için ilçe seçim kurullarına başvurdu

02 Nisan 2019 Salı 11:39
Denizli'nin 3 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz, Babadağ ve Baklan ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

Babadağ ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Ali Altı, rakibi AK Parti'li Salim Demirezen'den 17 oy fazla alarak, seçimi kazandı.

Ali Altı 1720, Salim Demirezen ise 1703 ol aldı.

Honaz ilçesinde ise CHP adayı Yüksel Kepenek, 9 bin 389 oy ile rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu'ndan 8 oy fazla alarak seçimi önde tamamladı.

Bu sonuçların ardından AK Parti İl Başkanlığı ilçe seçim kurullarına başvurarak, 2 ilçede oyların yeniden sayılmasını istedi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, başta Honaz ve Babadağ olmak üzere, bazı ilçelerde oy tasnifi esnasında usul hataları yapıldığının tespit edildiği ileri sürüldü.

Oluşturulan itiraz komisyonunda durumun değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, "İlgili tutanaklar incelenmiş itirazı gerektirecek hususlar tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra ilçelerimizde seçim sonuçlarıyla ilgili çelişkili ve sonuca etki edecek, toplumu manipüle edecek, kamuoyunu yanıltıcı bir kısım açıklamalar ve haberler dikkat çekmektedir. Seçim sonuçlarının kesinleşmediğini, itiraz haklarının devam ettiğini, özellikle oy farkının çok olmadığı seçim bölgelerinde resmi dayanağı olmaksızın galip ve mağlubu ilan etmenin doğru olmadığını bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz. Milletimizin sandığa yansıyan iradesinin en net ve doğru bir şekilde ortaya çıkması için gerekli hukuki süreç ve yasal işlemler titizlikle uygulanmaktadır." ifadesine yer verildi.

- Baklan'da itiraz edildi

Öte yandan, İYİ Parti, Baklan ilçesinde, AK Parti'li Yusuf Gülsever'in 7 oyla kazandığı seçimde sonuçlara itiraz etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Baklan'da İYİ Parti'nin adayı Hakan Orhan 1983 oy aldı.



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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 11:39
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