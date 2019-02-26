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Denizli’nin 2018 yılı göç istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı verilerine göre, Denizli’ye diğer illerden 28 bin 47 kişi göç ederken, 28 906 kişi ise kentten başka illere göç etti.

26 Şubat 2019 Salı 16:15
Denizli’nin 2018 yılı göç istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı verilerine göre, Denizli’ye diğer illerden 28 bin 47 kişi göç ederken, 28 906 kişi ise kentten başka illere göç etti.


TÜİK 2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan ‘Göç İstatistiklerini’ yayımladı. Verilere göre, 31 Aralık 2018 tarihinde ikamet ettiği yerleşim yeri ile 31 Aralık 2017 tarihinde ikamet ettiği yerleşim yeri farklı olan kişiler, göç eden nüfus olarak tanımlanmıştır. Bu tanım gereği, göç eden nüfus 1 ve üzeri yaştaki nüfusu kapsadı. Buna göre, Denizli’den diğer illere 28 bin 906 kişi göç etti. Denizli’nin en çok göç verdiği il yüzde 9,9 ile İzmir oldu. Denizli’den İzmir’e göç edenlerin sayısı 2 bin 869 kişi olurken İzmir’i, 2 bin 511 kişi ile İstanbul ve 2 bin 461 kişi ile Aydın illerine göç edenler izledi.Alınan göç, yaş gruplarına göre incelendiğinde Denizli en çok 6 bin 598 kişi ile 20-24 yaş grubundan göç alırken, en az 442 kişi ile 60-64 yaş grubundan göç aldı.


Denizli’den en çok göç aldığı il İzmir oldu. İzmir’den Denizli’ye göç edenlerin sayısı 2 bin 665 kişi olurken, İzmir’i 2 bin 469 kişi ile İstanbul ve 2 bin 314 kişi ile Aydın illerinden göç edenler izledi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:15
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