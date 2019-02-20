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Denizli’nin 2 ilçesinde TARSİM bilgilendirme toplantısı yapıldı

Devlet destekli Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Denizli ilçelerinde üreticilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantıları düzenledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:43
Denizli’nin 2 ilçesinde TARSİM bilgilendirme toplantısı yapıldı

Devlet destekli Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Denizli ilçelerinde üreticilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantıları düzenledi.


Tavas ve Kale ilçelerinde düzenlenen toplantılara Denizli Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Nejdet Demir, Tarım Sigortaları Manisa Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu, kooperatif ve birlik temsilcileri ve üreticiler katıldı. Toplantının açılışında konuşan ve TARSİM’in çiftçi için büyük bir hizmet olduğuna dikkat çeken “Tarım sektörünün risklerle yürüyen bir sektördür. TARSİM’in tanıtılması ve yaygınlaştırılması noktasında eğitim ve yayım çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir. İlimizde 19 ilçe ve 33 yerleşim yerinde 847 üreticimizin katılımı ile çiftçi bilgilendirme toplantıları yaptık. TARSİM bünyesinde yaptırılan tarım sigortalarının her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Çiftçilerin TARSİM’in faydalarını gördükçe daha çok ilgi göstereceklerine inanıyorum. Devletimiz TARSİM bünyesi altında çiftçilerimizin doğal felaketlerden uğradıkları zararı karşılamaktadır" dedi.



“Tarım sigortalarını yaygınlaştırmak istiyoruz”


TARSİM’in işleyişi ve dikkat edilecek hususlar konusunda katılımcılara bilgi veren Çubukçu 2019 yılında mevcut kapsama ilave olarak uygulamaya alınan yeniliklerini anlattı. Çucukçu, “Üzüm ürünlerinde yağmur riskinin verdiği zararlar, elma, armut ve ayva ürünlerinde pembe-beyaz tomurcuk döneminin de kapsama alanına alınması, ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında, küçükbaş hayvan hayat sigortasında yavru atma riski teminat kapsamına alınmıştır. Bakanlık olarak tarım sigortalarını yaygınlaştırmak ve doğal afetlerin sektöre verdiği zararlardan çiftçilerin zarar görmelerini engellemek maksadıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.


Katılımcılardan gelen soruları yanıtlanmasının ardından toplantı sona erdi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:43
  1. doğa

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