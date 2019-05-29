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Denizlili efsane güreşçi Bayram Şit hayatını kaybetti

1952 Helsinki Olimpiyatları Şampiyonu Denizlili efsane güreşçi Bayram Şit, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:29
Denizlili efsane güreşçi Bayram Şit hayatını kaybetti

1952 Helsinki Olimpiyatları Şampiyonu Denizlili efsane güreşçi Bayram Şit, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.


1930 Yılında Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Akşar köyünde dünyaya gelen Bayram Şit, köyünde yöresel güreşlerde ve düğün güreşlerinde karakucak güreşi yaparak spora başladı. Yörenin ve çocukluğunu yaşadığı yılların olanaklarıyla güreşe olan isteği ve bu konudaki azmi sayesinde çevresinde kısa sürede tanındı.17 yaşındayken Denizli’de ilk kez minder güreşiyle tanıştı. 1949 yılından 1956 yılına kadar serbest güreşte milli takımın değişmez sporcularından oldu. Akdeniz Oyunları ve Helsinki Olimpiyatlarında altın madalya kazanarak ülkemizin spor tarihine adını yazdırdı. 1956 Melbourne Olimpiyatlarında ünlü Japon güreşçi Sasahara’ya yenilerek spor hayatına nokta koydu. Güreşi bıraktıktan sonra 4 yıl Fransa Milli Takımını çalıştırdı. 1972 yılında Serbest Güreş Türk Milli Takımının başına getirildi.


Yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı bir aydır tedavi gören Şit 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. Efsane güreşçi 30 Mayıs Perşembe günü Ankara Kocatepe Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Anıt Mezarlığında defnedilecek. Bayram Şit’in vefat haberinin ardından görüşlerini aldığımız Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, örnek kişiliği ve spor kariyeriyle Türk spor tarihine adını yazdıran bir efsaneyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti. Bayram Şit’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileyen İbanoğlu, “Türk spor camiasının başı sağolsun” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:29
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