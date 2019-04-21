Denizlilere Nisan ayında kar sürprizi

Denizli’nin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü.

Denizli’nin Pamukkale, Çameli, Çivril ve Tavas ilçelerinin yüksek kesimleri ile Cankurtaran mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Gece geç saatlerde yağan karla Cankurtaran Mahallesi’nin bazı kesimleri kısa süreliğine beyaz örtü ile kaplandı. 7 yaşındaki Umut Tintin’in mikrofonu eline alarak Nisan ayında yağan kar yağışı ile ilgili düşüncelerini anlattığı video ise büyük ilgi gördü. Daha önceki dönemlerde de kar yağışını bir muhabir gibi anlatan minik çocuğun görüntüsü sosyal medyada geniş yer buldu. Sevimliliği ile dikkat çeken Umut, cep telefonu ile ailesine çektirdiği videoda, “Nisan ayında kar sürprizi ile karşılaştık. İnşallah 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda yağmaz” dedi.

Öte yandan, kar yağışı trafik başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.