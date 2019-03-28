Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 25 tutuklama Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda bin 982 ecstacy hap, 1 kilo 500 gram esrar, 150 gram eroin, 131 gram metamfetamin, 40 gram afyon sakızı, 36 gram skunk, 50 gram sentetik kannobinoid ve 44 sentetik hap ele geçirildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 77 şüpheliden 25'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ve Acıpayam ilçelerinde bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı. Önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 77 zanlı gözaltına alındı. Narkotik arama köpeğinin katılımıyla adreslerdeki aramalarda ise bin 982 ecstacy hap, 1 kilo 500 gram esrar, 150 gram eroin, 131 gram metamfetamin, 40 gram afyon sakızı, 36 gram skunk, 50 gram sentetik kannobinoid ve 44 sentetik hap ele geçirildi. Zanlılardan 45'i emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 25'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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