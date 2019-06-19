0553 313 94 23

Denizli’dekitekerlekli sandalyeli sporculara milli davet

Denizli Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nda forma giyen 2 bayan basketbolcu Hollanda’da yapılacak olan Kadınlar Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonasında ay-yıldızlı formayı giyecek.

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:41
Denizli’dekitekerlekli sandalyeli sporculara milli davet

Denizli Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nda forma giyen 2 bayan basketbolcu Hollanda’da yapılacak olan Kadınlar Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonasında ay-yıldızlı formayı giyecek.


Denizli Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın 2 bayan sporcusu geride kalan sezon mücadele ettiğiBölgesel A Ligi’nden 3. Lig’e çıkmayı başardı. Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın 2 bayan sporcusu Meryem Tan ve Mine Ercan bir kez daha milli davet aldı. Hem sezon içinde hem de sezon bitiminde ay-yıldızlı takımdan davet alan sporcular Tekerlekli Sandalye A Bayanlar Milli Takım’a çağrıldı. İstanbul’da 22-27 Haziran tarihleri arasında kamp yapacak ay-yıldızlı takımda yer alan 12 sporcudan ikisi Meryem Tan ve Mine Ercan oldu. Baş Antrenör Mustafa Koç başkanlığında çalışmalarını İstanbul’da yapacak olan milli takım Kadınlar Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonasına hazırlanacak.


Milli sporcularımız Avrupa şampiyonasında mücadele edecek


Meryem Tan ve Mine Ercan’ın yer aldığı Tekerlekli Sandalye A Bayanlar Milli Takım, Hollanda’nın Rotterdam kentinde karşılaşma yapılacak. Sporcular 30 Haziran -7 Temmuz tarihleri arasında Türkiye, Hollanda, Almanya, İspanya, Fransa ve Büyük Britanya’nın katılımıyla yapılacak olan Kadınlar Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonasında mücadele edecek. Kazanan takımlar finale çıkarken, kaybeden takımlar üçüncülük maçına çıkacak. Grubu son iki sırada tamamlayan takımlar ise beşincilik mücadelesi verecek.



Ay-yıldızlı takıma iki sporcu Pamukkale Belediyesinden katılacak


Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, milli takıma davet edilen Meryem Tan ve Mine Ercan’ı kutlayarak milli formayla Pamukkale ve Denizli’yi ülke genelinde temsil ettiğini belirten Başkan Örki, “A Bayan Milli takımının 12 sporcusundan 2’si bizim takımımızda forma giyiyor. Bu bizim için gurur duyulacak bir konu. Hollanda’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda ay-yıldızlı takımımız mücadele ederken bu takıma 2 sporcu göndermek bizi mutlu eden unsurlardan biri. Ben hem sporcularımız Meryem Tan ve Mine Ercan’a hem de milli takımımıza başarılar dilerim” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör Bilgiç: “Acil Servis’in bu yıl içinde önemli bir kısmı tamamlanacak”
    1. Rektör Bilgiç: “Acil Servis’in bu yıl..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu’nun..
    3. "Kadınların yüzde 25'inde anormal..
    4. Kadınlarda anormal kanama çalıştayda..
    5. Yeni kimlik nasıl alınır?
    6. 3 yılda 55 senato toplantısı, 428..
    7. Van Gogh’un silahı 162 bin 500 euroya..
    8. Samatya Sahili’nde bulunan evdeki..
    9. Nehirde boğulan asker son yolculuğuna..
    10. 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi:..
    11. Alanya’da akaryakıt istasyonunda..
    12. “Balyoz darbe planı” davası hakimi..
    13. Düzce’de ilçe otobüsleri terminale..
    14. Turgutlu’da sağanak yağış tarım..
    15. GÜNCELLEME - Bolu'da sağanak nedeniyle..
    16. Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları..
    17. Lavanta tarlasında hasat vakti
    18. İngiltere’de konut fiyatları hız kesti
    19. Luis Enrique, İspanya Milli Takımını..
    20. Şair yazar Hakan Pütün liseli..
    21. Yeni Malatyaspor'un rakibi belli oldu
    22. Oktay'dan 15 Temmuz şehidinin ailesine..
    23. Gülüç Belediyesinde sünnet kayıtları..
    24. Araklı'daki sel felaketinde ölü sayısı..
    25. Basra’da yangın
    26. Denizli’dekitekerlekli sandalyeli..
    27. Edirne'de fuhuş operasyonu! 16 gözaltı
    28. Yörük şölenine katılan Belediye Başkan..
    29. Oğlunu öldüren babanın balkonundan..
    30. Kur’an Kursu yaz dönemi eğitimleri..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu