Denizli’dekitekerlekli sandalyeli sporculara milli davet

Denizli Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nda forma giyen 2 bayan basketbolcu Hollanda’da yapılacak olan Kadınlar Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonasında ay-yıldızlı formayı giyecek.

Denizli Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın 2 bayan sporcusu geride kalan sezon mücadele ettiğiBölgesel A Ligi’nden 3. Lig’e çıkmayı başardı. Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın 2 bayan sporcusu Meryem Tan ve Mine Ercan bir kez daha milli davet aldı. Hem sezon içinde hem de sezon bitiminde ay-yıldızlı takımdan davet alan sporcular Tekerlekli Sandalye A Bayanlar Milli Takım’a çağrıldı. İstanbul’da 22-27 Haziran tarihleri arasında kamp yapacak ay-yıldızlı takımda yer alan 12 sporcudan ikisi Meryem Tan ve Mine Ercan oldu. Baş Antrenör Mustafa Koç başkanlığında çalışmalarını İstanbul’da yapacak olan milli takım Kadınlar Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonasına hazırlanacak.

Milli sporcularımız Avrupa şampiyonasında mücadele edecek

Meryem Tan ve Mine Ercan’ın yer aldığı Tekerlekli Sandalye A Bayanlar Milli Takım, Hollanda’nın Rotterdam kentinde karşılaşma yapılacak. Sporcular 30 Haziran -7 Temmuz tarihleri arasında Türkiye, Hollanda, Almanya, İspanya, Fransa ve Büyük Britanya’nın katılımıyla yapılacak olan Kadınlar Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonasında mücadele edecek. Kazanan takımlar finale çıkarken, kaybeden takımlar üçüncülük maçına çıkacak. Grubu son iki sırada tamamlayan takımlar ise beşincilik mücadelesi verecek.

Ay-yıldızlı takıma iki sporcu Pamukkale Belediyesinden katılacak

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, milli takıma davet edilen Meryem Tan ve Mine Ercan’ı kutlayarak milli formayla Pamukkale ve Denizli’yi ülke genelinde temsil ettiğini belirten Başkan Örki, “A Bayan Milli takımının 12 sporcusundan 2’si bizim takımımızda forma giyiyor. Bu bizim için gurur duyulacak bir konu. Hollanda’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda ay-yıldızlı takımımız mücadele ederken bu takıma 2 sporcu göndermek bizi mutlu eden unsurlardan biri. Ben hem sporcularımız Meryem Tan ve Mine Ercan’a hem de milli takımımıza başarılar dilerim” dedi.