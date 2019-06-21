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Denizli’deki silahlı saldırının zanlısı Ortaca’da yakalandı

Denizli’de, Nisan ayında meydana gelen silahlı saldırı olayının zanlısı Ortaca’da polisin takibi sonucu yakalandı.

21 Haziran 2019 Cuma 02:23
Denizli’deki silahlı saldırının zanlısı Ortaca’da yakalandı

Denizli’de, Nisan ayında meydana gelen silahlı saldırı olayının zanlısı Ortaca’da polisin takibi sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizli’de bir iş yerinde Nisan ayında çıkan silahlı kavgada E.S., isimli şahsı yaraladığı iddiasıyla aranan D. B.’nin (22) ilçede olduğu bilgisine ulaştı.


Çalışma başlatan ekipler, şahsın otomobiliyle Cumhuriyet Mahallesi İstiklal kavşağında olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla silahlı saldırı zanlısını aracında yakaladı.


Gözaltına alınan D. B., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 02:23
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