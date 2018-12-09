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Denizli'deki silahlı bıçaklı kavga

Pamukkale ilçesinde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

09 Aralık 2018 Pazar 22:55
Denizli'deki silahlı bıçaklı kavga

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir restoranda müşterilerle müzisyen arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Çamlaraltı Mahallesi 6051 Sokak'taki bir restoranda müzisyenlik yapan Seyhan D. (48) ile alkol alan müşteriler arasında sözlü tartışmanın ardından çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada açılan ateş sonucu restoranın mutfak bölümünde çalışan Denizlispor amigolarından Haydar Varan'ın (51) ölümüne, müzisyen Seyhan D'nin de yaralanmasına ilişkin inceleme yapan polis ekipleri, çalışanları ve görgü tanıklarını ifadeleri için Kınıklı Polis Merkezine götürdü.

Müşterilerin müzisyenden darbuka çalmasını istemesi ile başlayan tartışmanın önce küfürleşmeye, ardından da kavgaya dönüşmesi üzerine Seyhan D'nin mutfaktan aldığı bıçakla kendini savunmaya çalıştığı, bu sırada Seyhan D'nin arkasından giden müşterilerden M.Ç. ve M.Ö'nün müzisyeni darbettiği, R.A'nın silahla ateş etmesi sonucu Haydar Varan ile Seyhan D'nin yaralandığı öğrenildi.

Olaya karıştıkları iddia edilen 7 kişiden T.G, Y.Y, A.A. ve M.D. gözaltına alınırken, 3 kişinin de arandığı bildirildi.

- Denizlispor'dan açıklama

Öte yandan, kavgada hayatını kaybeden Denizlispor amigolarından Haydar Varan için Denizlispor Yönetim Kurulu bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Varan'ın ölümünden duyulan üzüntü dile getirilerek, "Tribünlerimizin sevilen ismi taraftar grubu lideri Haydar Varan'ın dün gece yaşanan elim bir olayda vefat ettiğini teessürle öğrendik. Merhum Haydar Varan'a Allah'tan rahmet, başta merhumun ailesi ve yakınları olmak üzere sevenlerine ve taraftarlarımıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kavgada yaşamını yitiren Varan'ın cenazesinin yarın öğle vakti Ulu Cami'de kılınacak namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi.

- Olay

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi 6051 Sokak'taki bir restoranda müzisyenlik yapan Seyhan D. ile müşteriler arasında gece saatlerinde sözlü tartışmanın ardından çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, mutfakta çalışan Denizlispor amigolarından Haydar Varan ile müzisyen Seyhan D. yaralanmıştı.

Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Varan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, bacağından yaralanan Seyhan D. ise aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 22:55
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