Denizli'deki okul yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltında Tarihi okul binası içinde uyuşturucu madde kullandıkları ve bu sırada yangın çıkardıkları öne sürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde tarihi okulda çıkan yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Çal Cumhuriyet Başsavcılığının Gazi Paşa İlk Mektebinde önceki gün meydana gelen yangınla ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Çal İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla A.T. ve M.P. gözaltına alındı. Tarihi okul binası içinde uyuşturucu madde kullandıkları ve bu sırada yangın çıkardıkları öne sürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyetin ilk yapılarından olan Gazi Paşa İlk Mektebinde önceki gün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, ahşap ve kagir bir yapı olan tarihi binanın büyük kısmı yanarken, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile yangın söndürülmüştü.



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