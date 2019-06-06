Denizli'deki miras kavgası Amcasını av tüfeğiyle öldürdüğü belirtilen 45 yaşındaki Ferit Ç. tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde amcasını miras anlaşmazlığı yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.

Amcası Ferit Ç'yi (45) miras yüzünden çıkan kavgada av tüfeğiyle öldürdükten sonra yakalanan Ramazan Ç. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ramazan Ç. sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Zanlının emniyetteki ifadesinde bir anlık kızgınlıktan ne yaptığını bilemediğini ve işlediği suçtan pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi. - Olay Dün, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Alparslan Mahallesi'nde Ferit Ç. (45) ile yeğeni Ramazan Ç. (29), Alparslan Mahallesi'nde, miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışmış ve kavgaya dönüşen olayda Ramazan Ç, yanında bulunan av tüfeğiyle amcasına ateş ettikten sonra kaçmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ferit Ç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

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