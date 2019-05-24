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Denizli’deki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Denizli’nin Çivril ilçesinde üniversite öğrencilerinin kiralık otomobille tırla çarpıştığı kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

24 Mayıs 2019 Cuma 00:32
Denizli’deki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Denizli’nin Çivril ilçesinde üniversite öğrencilerinin kiralık otomobille tırla çarpıştığı kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi. Öğrencilerden Halit Atabay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, Çivril Denizli karayolu üzerinde saat 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Çivril’den Denizli istikametine seyir halinde olan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencisi Fırat Çelebi (22) yönetimindeki 20 AAH 848 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Boran idaresindeki 64 DU 190 plakalı tır ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil içerisinde bulunan PAÜ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencisi Ebru Durak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan diğer 4 öğrenci Berna Yılmaz, Ömer Beder, Halit Atabay ve aynı okulun öğrencisi Fırat Çelebi’yi otomobilin tavanını keserek otomobilden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı öğrenciler ile tır şoförü ve yanında bulunan Durmuş Albezirgan, ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Öte yandan kazada yaralanan öğrenciler, Denizli’deki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Halit Atabay’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 00:32
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