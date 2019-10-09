Denizli'deki kadın öğretmenin skandal paylaşımları velileri çileden çıkarttı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr Denizli Sevil Kaynak İlköğretim Okulu'nda görevli Deniz Selin Çınar isimli öğretmenin sosyal medya paylaşımları velileri çileden çıkarttı.

Okul yönetimi gerekeni neden yapmıyor?

Hemen her paylaşımında elinde sigarası ve alkolüyle öğrencilere kötü örnek olan öğretmen ileri derecede dekolte giyimiyle de dikkat çekiyor. Veliler tarafından öğretmenin pozları 'erotik' olarak nitelendirilirken, Deniz Selin Çınar'ın kendisine yöneltilen eleştirilere ise küfür ederek karşılık verdiği öğrenildi.

Sosyal medyada öğrencilerinin videosunu da paylaşan öğretmen, onlara da küfürler yağdırıyor. Okul yönetimine defalarca başvurduklarını söyleyen veliler, çocuklarını koruyabilmek için yetkililerden uzanacak yardım elini bekliyor.

Öğrenci Velisi: Kızım henüz ergenlik çağında

Yeniakit.com.tr'ye konuşan bir veli, söz konusu öğretmenin skandal paylaşımları ile ilgili şunları söyledi:

"Genellikle İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafların hemen hepsi dekolteli. Çocuklarımızın videosunu paylaşarak küfürler ediyor. Bir öğretmen elinde alkolü ve sigarasıyla fotoğraf paylaşabilir mi? Ben bir kız çocuğu annesiyim. Kızım henüz ergenlik çağında. Öğretmenini rol model olarak alırsa ne yapabiliriz? Okul yönetimi ile görüştük uyaracaklarını söylediler ancak hiçbir adım atılmadı. Yetkililerin konuya duyarlı davranarak bize yardım etmelerini istiyoruz."

Deniz Selin Çınar isimli öğretmenin sosyal medya hesabının herkese açık olması ayrıca tepki çekti.