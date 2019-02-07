Denizli'deki FETÖ'nün darbe girişimi davası

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, yerel mahkemenin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, eski Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ile eski Söke Garnizon Komutanı albay Erol Akman'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 4 eski subayın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı, Antalya Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Özbakır ve Akman'ın yanı sıra 62 sanık hakkında verilen kararın ardından Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ile davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı avukatı tarafından Antalya Bölge Adliye Mahkemesine yapılan istinaf başvurusu karara bağlandı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Özbakır ile eski Söke Garnizon Komutanı albay Akman'a "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye ya da bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs ederek Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet, eski albay Ziver İnci, eski yarbay Avşın Yapar, eski üsteğmen Oğuz Ay ve eski teğmen Muhammet Ekinci'ye verilen müebbet hapis cezası ile 41 sanıkla ilgili beraat kararının usul ve yasalara uygun olduğuna kanaat getirdi.

Daire, diğer 56 sanıktan beraat eden Ferdi Acar, Semih Kurt, Birant Yönel, Hacı Ahmet Öz, Mustafa Emre Temlioğlu, Mehmet Asiğ, Caner Balkan, Hakan Açıkgöz, Özcan Öz, Tufan Demirci, Mustafa Ziya Yaşar, Harun Türkmenoğlu, Yakup Bekgöz, Şadan Kınıt ve Habib Ali Erdem ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edilen Tolga Kılınçaslan'la ilgili yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak, yeniden yargılanmalarını kararlaştırdı.

- Dava süreci

Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığı ile Söke'de bulunan 11. Komando Tugay Komutan Yardımcılığından 550 asker, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı "motorlu intikal eğitimi" bahanesiyle Ankara'ya uçakla nakledilmek üzere Çardak Havaalanı'na gitmişti. Gözaltına alınan 40'ı tutuklu 64 sanık hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve FETÖ'ye üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.

Davada eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Özbakır ile eski Söke Garnizon Komutanı albay Akman ağırlaştırılmış müebbet, eski albay İnci, eski yarbay Yapar, eski üsteğmen Ay ve eski teğmen Ekinci müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Denizli'ye gelen birliklere ait kamera kayıtlarını sildiği iddia edilen er Tolga Kılınçaslan'a bir yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, firari sanık eski kurmay başkanı yarbay Fahrettin Demir hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılmasını kararlaştırmıştı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına yapılan istinaf başvurusunda beraat eden 56 sanık için kararın bozulması, mahkumiyet kararı verilen sanıkların ise cezalarının onanması talebinde bulunulmuş, Cumhurbaşkanlığı avukatı da temyiz başvurusunda beraat eden 56 sanığın cezalandırılmasını, indirim yapılarak müebbet hapis alan 4 sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istemişti.