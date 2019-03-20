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Denizli’deki depreme ilişkin AFAD’dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli’de meydana gelen depremde bazı kerpiç evler ile ahırların yıkıldığını açıkladı.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:39
Denizli’deki depreme ilişkin AFAD’dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli’de meydana gelen depremde bazı kerpiç evler ile ahırların yıkıldığını açıkladı.


AFAD Türkiye Deprem Veri Merkezinden yapılan açıklamaya göre Denizli’nin Acıpayam ilçesinde saat 09.34’te yerin 10.76 kilometre altında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre hafif yaralanan vatandaşlar bulunurken, bazı kerpiç evler ile ahırların yıkıldığı belirtildi. Depremin sonrasındaki ilk saatte en büyükleri 4.8, 4.5 ve 4.2 olan 28 artçı sarsıntı meydana geldi. 5.5 büyüklüğündeki depremin gerçekleştiği noktaya en yakın yerleşim yerinin 2.80 kilometre ile Acıpayam’ın Yeniköy’ü olduğu tespit edildi. Deprem Denizli’nin yanı sıra Aydın, Burdur, İzmir, Antalya ve yakın çevrede hissedildi. Deprem sonrası İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda AFAD Denizli itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken, ekiplere takviye amacıyla AFAD İzmir ve AFAD Afyonkarahisar Arama Kurtarma Birliklerinden iki ekip yola çıkarıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:39
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