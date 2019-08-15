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Denizli'deki deprem

Depremde hükümet konağı binasının hasar görmesi nedeniyle adliye işlemleri bahçeye kurulan çadırda, diğer hizmetler ise tırda veriliyor

15 Ağustos 2019 Perşembe 17:23
Denizli'deki deprem

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde geçen hafta yaşanan depremde hükümet konağının hasar görmesi nedeniyle bu bina içindeki birimler çadır ve tırlarda hizmet vermeye çalışıyor.

Kentte 8 Ağustos'ta meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler, vatandaşların yaralarının sarılması için çalışmaya devam ediyor.

Depremde evleri ağır hasar gören depremzedeler, AFAD koordinasyonunda kurulan çadırlarda kalmaya devam ediyor. Bazı vatandaşların deprem sonrası evlerinin bahçelerine kurdukları çadırları kaldırmadıkları gözleniyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin Bozkurt ve Çardak'ta belirlediği ağır hasarlı 344 binadan 3'ü iş makineleriyle yıkıldı.

İlçede depremde hasar gören ve hizmet veremeyen hükümet konağındaki birimler de çadır ve tırlarda faaliyet göstermeye devam ediyor.

UYAP sistemine bağlanma zorunluluğu nedeniyle adliyedeki işlemler, hükümet konağı bahçesine kurulan çadırda veriliyor. Bina içindeki diğer birimler ise AFAD koordinasyon tırında çalışıyor.

Hükümet konağının başka bir binaya taşınması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Çardak Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Bayram Huy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaymakamlık binasının birinci katındaki adliyenin depremde zarar gördüğünü söyledi.

Depremin ardından kaymakamlık bahçesine kurulan çadırdan işlere devam edildiğini ifade eden Huy, "Bina depremde hasar gördü. Binaya girişler yasaklandı. Vatandaşların işinin görülmesi için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan bölgede depremin meydana geldiği 8 Ağustos'tan bu yana büyüklüğü 1 ile 3,8 arasında değişen 335 artçı depremin yaşandığı öğrenildi.


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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 17:23
  1. Bozkurt
  2. Çardak
  3. Deprem
  4. depremzede

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