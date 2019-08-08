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Denizli'deki deprem

Denizli Valisi Hasan Karahan:- "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yok, hasarlar tespit ediliyor. Artçıların uzun süreli olmamasını temenni ediyor ve vatandaşları sakin olmaya davet ediyoruz"- Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan:- "Tesellimiz can kaybının olmaması"

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:47
Denizli'deki deprem

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, Bozkurt merkezli 6 büyüklüğündeki depremde can kaybı olmadığını, bölgede hasar tespiti yapıldığını belirterek, "Artçıların uzun süreli olmamasını temenni ediyor ve vatandaşları sakin olmaya davet ediyoruz." dedi.

Karahan, deprem bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, artçı sarsıntılar olabileceğini, vatandaşların binaları terk ettiğini söyledi.

Hasar tespiti, akşam yemeği ve çadır sağlanması gibi çalışmalar yapıldığını aktaran Vali Karahan, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yok, hasarlar tespit ediliyor. Artçıların uzun süreli olmamasını temenni ediyor ve vatandaşları sakin olmaya davet ediyoruz. Özellikle depreme dayanıksız, eski kerpiç evlerde yıkım olduğu söyleniyor. Büyük çoğunluğu kullanılmayan evler. Normal, betonarme evlerde sıva çatlağı dışında yıkım, enkaz haberi gelmedi." diye konuştu.

Enkaz altında kalan yaralı bilgisinin gelmediğini, resmi kurumları boşalttıklarını, bütün hizmetleri bina dışında vereceklerini ifade eden Karahan, hasar tespiti ve vatandaşların zararının giderilmesi için gerekeni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Tesellimiz can kaybının olmaması." dedi.

Denizli Valiliği koordinasyonunda belediye, AFAD ve Kızılay iş birliğiyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacaklarını aktaran Zolan, ağır ve orta hasarlı binaların da tespit edileceğini söyledi.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ise artçı sarsıntıların sürdüğünü, vatandaşın konforunu sağlamayı hedeflediklerini belirtti.


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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:47
  1. artçı
  2. Deprem
  3. Hasan Karahan

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