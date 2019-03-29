Denizli'deki deprem

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, geçen hafta meydana gelen depremin ardından yapılan tespit çalışmalarında orta hasarlı olduğu belirlenen hükümet konağı geçici olarak kapatıldı.

Acıpayam'da 20 Mart'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve zarar gören yapılarla ilgili bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından bölgede yürütülen çalışmalarda Acıpayam Hükümet Konağında yapılan hasar tespitinde, binanın orta hasarlı olduğu belirlendi.

Şerit çekilen binaya girişler kapatıldı.

Denizli İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Murat Şenel, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince binanın orta hasarlı olduğunun belirlenmesi üzerine artçı sarsıntıların da devam ettiği bölgede konağın tedbir amaçlı boşaltıldığını belirtti.

Şenel, binadan alınan numune sonucuna göre kesin raporun açıklanacağını kaydetti.

Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta yaşanan 5,5 büyüklüğündeki depremde 44 yıkık, 303 ağır hasarlı, 275 az hasarlı bina tespit edilmiş, bölgede binin üzerinde artçı sarsıntı meydana gelmişti.