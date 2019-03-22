Denizli'deki deprem 11'inci Komando Tugay Komutanlığına bağlı 125 asker, depremzedelere destek veriyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki depremin ardından 11'inci Komando Tugay Komutanlığında görev yapan 125 asker, Afet ve Acil Durum Harekat Planı kapsamında depremzedelere hizmet vermeye devam ediyor. Dün yaşanan 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası Denizli Valiliği koordinasyonunda Ucarı, Karahöyük, Ovayurt, Alaaddin, Yeşildere, Kuyucak, Yeşilova, Bademli ve Oğuz mahallelerinde yürütülen çalışmalara komando tugayı ekipleri de destek veriyor. Ege Ordusu Afet Bölge Komutanlığı Afet ve Acil Durum Harekat Planı kapsamında 125 askeri personel, vatandaşlara çadırların kurulması, gıda ve ihtiyaç malzemelerinin dağıtımında görev aldı. Depremden etkilenen vatandaşlara 300 civarında çadır kuran askerler, halkın ilgisi ve sevgisi ile karşılandı. Evinin yanına çadır kurulan vatandaşlardan Ayşe Gül, her zaman yanlarında olan Mehmetçik'in deprem sırasında da yardımlarına koştuğunu belirterek, "Askerlerimiz bize çadır kurdu, ellerine kollarına sağlık. Allah uzun ömürler versin, huzur versin. İnşallah bir daha böyle depremler yaşamayız." dedi.

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