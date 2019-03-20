Denizli'deki depremin ardından bir ev yandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki deprem sonrası panik nedeniyle yaralanan ve baygınlık geçiren bazı vatandaşlar, hastanelere sevk edildi.

Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssüne yakın konumdaki Yeniköy, Karahöyük, Uçarı, Gedikli ve Yeşildere Mahallelerinde hasar tespit çalışması devam ediyor.

Bölgede 50'ye yakın evde hasar oluşurken Karahöyük köyünde bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Deprem sırasında panik ile camdan atlayan bir kişi ile baygınlık geçirenlerin de bulunduğu bazı vatandaşlar Acıpayam ve Serinhisar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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Depremin en fazla hasar verdiği mahallelerden Karahöyük'te camilerden "evlere girilmemesi, elektrik kullanılmaması" konusunda uyarılar yapıldı.

Mahallede evinin büyük bölümü yıkılan İbrahim Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah hayvanlarını gütmeye götürürken yerin sarsılmasıyla büyük korku yaşadıklarını, koşarak eve döndüğünü söyledi.

Aslan, "Evimizin yarısı yıkıldı, eşim depremden sonra baygınlık geçirdi, hastaneye kaldırdık. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Ev girilecek gibi değil." dedi.

Acıyapam Devlet Hastanesi, deprem sonrası güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Hasar tespit çalışmasının ardından hastaların yeniden hastaneye sevk edileceği öğrenildi.

Bu arada Aydın'ın Karacasu ve Denizli'nin Serihisar ilçelerinde de deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi.