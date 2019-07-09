0553 313 94 23

Denizli'deki cinayetlerin zanlısı polise teslim oldu

Cezaevinden izinli çıkıp tartıştığı iki kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor

09 Temmuz 2019 Salı 13:07
Denizli'deki cinayetlerin zanlısı polise teslim oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, cezaevinden izinli çıktıktan sonra tartıştığı amca ve yeğenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Pamukkale ilçesinde pazar günü cezaevinden izinli çıkan ve Kocadere Mahallesi'nde sokakta karşılaştığı Ahmet Alkan (22) ile amcası Süleyman Alkan'ı (52) av tüfeğiyle öldüren M.Ö. sabah saatlerinde gittiği polis merkezinde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından jandarmaya teslim edilen M.Ö'nün ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:07
  1. av tüfeği
  2. cinayet
  3. Denizli
  4. teslim oldu
  5. Zanlı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Marmara Nakliyeciler Garajı tahliye edildi
    1. Marmara Nakliyeciler Garajı tahliye..
    2. (Özel) Önce namaz kıldı, sonra..
    3. Madagaskar, Afrika Uluslar Kupası'nda..
    4. Adana'daki "taksici cinayeti"..
    5. Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan..
    6. Pawel Olkowski, Gazişehir Gaziantep’te
    7. Sudan'da darbeyi desteklemişti!..
    8. Otel çatısında bulunan cesedin kimliği..
    9. Spor kulübü yöneticiliği yapanları..
    10. Tosya’da 3 kişinin yaralandığı cip..
    11. Piyasalarda gün ortası
    12. Kayıp koyunları jandarma drone ile..
    13. Kayserispor’un yeni transferi Dja..
    14. "Şampiyonluk kültürünü en iyi bilen..
    15. Nurdoğan Rigel kimdir? Nurdoğan Rigel..
    16. Reyhanlı'da derneğe ait depodaki yangın
    17. Aydın’da trafik canavarı geçen ay 7..
    18. Avrupa’da bir zamanların en büyük..
    19. Taşköprü’de 2019 yılı sarımsak hasadı..
    20. Kaspersky, "Sodin" adlı yeni bir..
    21. SODİGEM yaptığı çalışmalar ile adını..
    22. Çayının içine tüküren kahveciden..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya’nın..
    24. "Takıma ilk 11 için en az 6-7 oyuncu..
    25. Abdulaziz Demircan, Osmanlıspor'dan..
    26. Afgan arkadaşı tarafından bıçaklanan..
    27. Turfanda üzüm satış fiyatları..
    28. Emet ve Hisarcık’ta kamyoncuların..
    29. TOKİ konutları hangi illere yapılacak..
    30. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!