Denizli'deki cinayetlerin zanlısı polise teslim oldu Cezaevinden izinli çıkıp tartıştığı iki kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, cezaevinden izinli çıktıktan sonra tartıştığı amca ve yeğenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli polise teslim oldu. Alınan bilgiye göre, Pamukkale ilçesinde pazar günü cezaevinden izinli çıkan ve Kocadere Mahallesi'nde sokakta karşılaştığı Ahmet Alkan (22) ile amcası Süleyman Alkan'ı (52) av tüfeğiyle öldüren M.Ö. sabah saatlerinde gittiği polis merkezinde gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından jandarmaya teslim edilen M.Ö'nün ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.