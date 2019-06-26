Denizli'deki çiftçi cinayetinde 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen yıl evinin arkasında av tüfeğiyle öldürülen çiftçinin eşi ve eşinin akrabası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanıklar Zeynep Aysel (35) ve Erdal Ersoy (36), öldürülen çiftçi Mutlu Aysel'in yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Öldürülen Mutlu Aysel'in eşi Zeynep Aysel, olayın azmettiricisi olduğu iddiasını reddederek, "Olayla benim bir ilgim yok. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Zeynep Aysel'in ablasının damadı olan sanık Erdal Ersoy da suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Aysel ve Ersoy'a "tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

- Olay

Benlik Mahallesi Yenice mevkisindeki evinin arkasında 3 Nisan 2018'de av tüfeği ile vurularak öldürülen Mutlu Aysel (38), olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ifade veren maktulün eşi Zeynep Aysel, ağıldaki hasta bir koyunun kulağını kestiğini ve olay günü eşini kontrol etmesi için ağıla çağırdığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir silah sesi duyduğunu, eşinin bir anda kanlar içinde yere yığıldığını belirtmişti.

Kadının tedirgin davranışı üzerine şüphelenen jandarma, kulağı kesilen koyunun hasta olup olmadığını anlamak için veterinere götürmüş, yapılan kontrolde koyunun hiçbir hastalığının olmadığı ortaya çıkmıştı.

Zeynep Aysel ve aralarında ilişki olduğu iddia edilen ablasının damadı Erdal Ersoy'un, Mutlu Aysel'i birlikte tasarlayarak öldürdükleri iddiasıyla haklarında açılan davada, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenmişti.