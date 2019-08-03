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Denizli’deki araç sayısı 407 bin 784’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Haziran ayı ‘Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri’ni yayımladı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:39
Denizli’deki araç sayısı 407 bin 784’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Haziran ayı ‘Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri’ni yayımladı. Buna göre Denizli’deki araç sayısının 407 bin 784’e ulaştığı belirtildi.


Denizli’de 2018 yılı Haziran ayında toplam araç sayısı 402 bin 242 iken, 2019 yılı Haziran ayında bu oran yüzde 1,4 oranında bir artış göstererek 407 bin 784’e ulaştı. Kentte otomobil sayısı 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artışla 196 bir 242’ye ulaştı. Denizli’deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 196 bin 242 adet otomobil, 7 bin 64 adet minibüs, 3 bin 989 adet otobüs, 64 bin 394 adet kamyonet, 12 bin 63 adet kamyon, 71 bin 256 adet motosiklet, 51 bin 897 adet traktör ve 879 adet özel amaçlı araç bulunduğu kaydedildi.


Kentte oransal olarak en fazla artış yüzde 2,6 ile kamyonette gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 1 661 adet ile kamyonette gerçekleşti.


2019 yılı Haziran ayında Denizli’de toplam 9 bin 542 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 6 bin 669 adet ile otomobil yer alırken, ardından bin 618 adet ile kamyonet, 465 ile motosiklet, 368 adet ile traktör, 174 adet ile kamyon, 168 adet ile minibüs, 73 adet ile otobüs ve 7 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:39
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