Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 22 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çardak ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Afyonkarahisar istikametinden Denizli yönüne seyreden 42 AH 856 plakalı Kontur firmasına ait yolcu otobüsü, Çardak ilçesi Dervent mevkisinde şarampole devrildi. Kaza yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre devrilen otobüsün altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı bildirildi. Otobüsün Adana'dan çıkış yaptığı ve Kuşadası'na gittiği öğrenildi.

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