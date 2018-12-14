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Denizli'de yola saçılan mandalinalar trafiği aksattı

14 Aralık 2018 Cuma 18:52
Denizli'de yola saçılan mandalinalar trafiği aksattı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, mandalina yüklü kamyonetteki kasaların kırılması sonucu saçılan mandalinalar nedeniyle yol 1 saat ulaşıma kapandı.

Mehmet Ata, 20 R 8088 plakalı kamyonetine halden yüklediği mandalinaları Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki semt pazarına götürmek üzere yola çıktı.

Anafartalar Mahallesi Zeybek Kavşağı'nda mandalina yüklü kamyonetteki plastik kasalardan bazılarının aşırı yük nedeniyle kırılması sonucu mandalinalar yola dağıldı.

Kasalardan bir kısmının da yola düşmesi üzerine kamyonet sürücüsü Ata, aracını durdurdu.

Çağırdığı başka bir araca mandalinaları aktaran Ata, yola ve çevreye saçılan mandalinaları arkadaşlarıyla topladı.

1 saat trafiğe kapanan kara yolunun Anafartalar Mahallesi girişi, mandalinaların toplanması ve belediye ekiplerinin temizliğinin ardından ulaşıma açıldı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 18:52
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